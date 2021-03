66 nous casos de covid a la demarcació i els hospitals veuen com es redueixen els ingressats

El risc de rebrot continua augmentant lentament al Camp de Tarragona mentre que baixa a l'Ebre

Actualitzada 21/03/2021 a les 10:40

66 casos nous de coronavirus a la demarcació de Tarragona segons apunten les últimes dades atorgades pel Departament de Salut. Mentrestant els hospitals de tot el territori veuen com es redueixen el nombre d'ingressats. Al Camp de Tarragona acumula 53 pacients, 3 menys respecte les anteriors dades i les UCI del territori compten amb 29 crítics, un menys respecte les anteriors dades. A les Terres de l'Ebre es mantenen amb els mateixos pacients respecte a la passada jornada amb 14 ingressats i 7 crítics a l'UCI.La demarcació de Tarragona respira un dia més sense registrar cap nova defunció per covid-19. El camp acumula 1.070 defuncions mentre que a l'Ebre són 172 des de l'inici de la pandèmia.El risc de rebrot continua augmentant lentament al Camp de Tarragona, suma 137 punts, 8 més respecte a les dades anteriors i es queda en situació de risc elevat. A l'Ebre, en canvi, el risc de rebrot baixa un punt més i es queda en 30 punts, en situació de risc baix. El nombre de casos nous confirmats per covid, però, segueix augmentant. 61 nous casos al Camp de Tarragona que ja acumula 36.545 des de l'inici de la pandèmia mentre que l'Ebre en detecta 5 nous i acumula 9.940 casos de coronavirus entre els seus habitants.El procés de vacunació continua aquest cap de setmana. Al Camp de Tarragona s'han administrat 76 primeres dosis i 124 segones dosi, i ja acumula 50.918 persones que han començat el procés de vacunació mentre que 23.467 ja han rebut les dues dosis. A l'Ebre s'han administrat 21 primeres dosi i 42 segones dosi de la vacuna deixant 18.618 persones vacunades amb la primera dosi mentre que 9.862 ja es troben totalment immunitzades en rebre les dues dosis.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja una centèsima i se situa en 1,05. El risc de rebrot també s'incrementa, ho fa 2 punts, fins a 198, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa molt lleugerament de 191,44 a 190,14. S'han declarat 1.068 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 540.398. El 5,10% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 15 noves morts i el total és de 21.128 en tota la pandèmia. Hi ha 1.406 pacients ingressats als hospitals, 52 més, i 410 persones a l'UCI, tres més que fa 24 hores. Hi ha 663.978 vacunats amb la primera dosi (+415) i 344.734 amb la segona (+1.303).