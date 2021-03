No s'ha registrat cap defunció al territori i baixa l'ocupació a les UCI

Actualitzada 20/03/2021 a les 10:27

Catalunya

La demarcació de Tarragona suma 3 ingressats i 60 nous casos de covid segons les noves dades facilitades pel Departament de Salut. Els hospitals del Camp de Tarragona sumen dos nous pacients que acumulen un total de 56 mentre que a les Terres de l'Ebre hi ha 14 pacients, un més respecte a les anteriors dades.Al Camp s'han registrat 51 nous casos per coronavirus i ja són 36.481 des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot al territori es queda en 129 punts, en una situació de risc elevat. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 9 casos, acumulant 9.935 des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot a l'Ebre baixa un punt i es queda amb 31, un risc moderat a les portes de situar-se en la zona de risc baix.No s'ha registrat cap defunció al territori i l'ocupació a les UCI del Camp de Tarragona baixa en un pacient, sumant un total de 30. A l'Ebre es mantenen els 7 pacients ingressats en estat crític.El procés de vacunació avança favorablement tot i la interrupció de l'administració de l'AstraZeneca. Al Camp de Tarragona s'han vacunat amb la primera dosi a 217 persones i 1.896 han rebut la segona dosi. Això deixa un total de 50.842 persones que han començat el procés de vacunació mentre que 23.343 ja l'han acabat. A l'Ebre s'han administrat 188 primeres dosi i ja són 18.597 les persones que han començat el procés de vacunació mentre que 9.820 persones ja es troben totalment vacunades amb les dues dosis, 822 durant l'última jornada segons les dades de Salut.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja tres centèsimes i se situa en 1,04. El risc de rebrot també puja, ho fa 4 punts, fins a 196, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa molt lleugerament de 191,67 a 191,44. S'han declarat 1.291 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 539.330. El 5,04% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 25 noves morts i el total és de 21.113 en tota la pandèmia. Hi ha 1.354 pacients ingressats als hospitals, 73 menys, i 407 persones a l'UCI, una més que fa 24 hores. Hi ha 663.563 vacunats amb la primera dosi (+3.927) i 343.431 amb la segona (+24.414).