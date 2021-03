Cambrils rep visitants sense aglomeracions en el primer cap de setmana de mobilitat: «Teníem ganes de veure el mar»

Els restauradors tenen «bones sensacions»

Els comerciants s'encomanen a la setmana de Pasqua

Famílies, grups d'amics reduïts i parelles han passejat aquest matí pel passeig marítim de Cambrils per aprofitar el primer dissabte sense limitacions de mobilitat. Alguns d'ells han fet compres als comerços dels carrers del voltant d'aquesta zona i altres han preferit fer el vermut a les terrasses dels bars i restaurants i gaudir del bon temps.En el cas de l'Àlex Cervelló i la seva família, han decidit passar el matí fent compres i aquesta tarda tenen previst anar a la platja. Aquests veïns de Flix, que estiuegen per la zona, tenien moltes ganes de venir a passar el dia a Cambrils. «Feia molts dies que no podíem anar de compres i volem aprofitar el sol i socialitzar-nos una mica», ha destacat Cervelló.L'Eduard i la Maribel, veïns del municipi de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià) i que també estiuegen a Cambrils, s'han acostat al municipi per passar el dia perquè volien sortir de casa amb els seus fills. «Vivim en un poble de 300 habitants i en volíem sortir perquè estaven cansats de la rutina», han completat. En la mateixa situació, es troben en Ricard Lozano que ha assegurat que tenia ganes «d'escampar la boira».Acompanyat de la seva família, els manresans han acampat amb l'autocaravana. «Hem vingut cap a Cambrils perquè és un lloc atractiu, tenint en compte que hi ha moltes restriccions té una àmplia oferta de restauració», ha resumit. Tot i que s'esperaven que hi hagués molta més afluència de visitants, no els ha estat possible reservar un lloc per dinar. «Ahir vam intentar reservar per avui o demà i ens ha estat impossible, està tot ple», ha dit.Segons el president de Cambrils de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT), Xavier Martí, l'aixecament del confinament comarcal s'ha traduït amb més reserves durant aquesta setmana i alguns establiments pràcticament han doblat el servei. «Estem molt contents, era una necessitat essencial, quan molts ja no han aixecat la persiana en una població com Cambrils que viu molt de la gent de fora, sobretot de l'interior de Lleida», ha valorat el xef.De fet, la flexibilització de les restriccions ha alleugerit una mica el sector de la restauració que confia que es mantingui el ritme de reserves en les pròximes setmanes. En el cas del restaurant Can Macarrilla, que regenta Martí, tenien totes les taules plenes des de fa tres dies. «Es nota que ve gent de fora i que es vol assegurar la taula, veurem si és només una setmana; per Setmana Santa pinta bé, s'han disparat les reserves», ha indicat.Malgrat que els comerços del barri marítim no s'han omplert aquest matí de clients, els comerciants han celebrat poder aixecar la persiana aquest dissabte després de dos mesos sense poder obrir els caps de setmana. «Significar molt perquè venim de molt avall, estaven pràcticament morts, això ens col·locarà a la UCI, ha estat un any molt dur», ha expressat Jordi Masip, portaveu de l'Associació de Comerç i Gastronomia Xarxa Port de Cambrils. Els botiguers esperen que les vendes s'animin de cara a Setmana Santa i, així, puguin «respirar».Amb tot, des del gremi de comerciants reclamen a les administracions més ajuts directes per pal·liar els tancaments forçosos i afrontar les despeses derivades de la crisi sanitària. «El mes que ve s'han de començar a tornar els ICOS, necessitem més temps, més ajuda, més vacunes i que la gent compri a les botigues de proximitat», ha conclòs Masip.