Unió de Pagesos valora positivament que Agricultura activi un ajut per a la pagesia professional afectada pel Filomena

L'ajut plantejat per Agricultura parteix d'un mòdul base equivalent al valor de la collita del conreu de l'olivera d'un any, diferenciant conreu de secà, regadiu i superintensiu i aplicant un mòdul màxim en cada cas. L'ajut plantejat parteix de dos trams de dany, entre el 30% i el 60% i més del 60%. Segons el Departament, el procediment de tramitació de les sol·licituds d'ajut serà el mateix que les del temporal Gloria i preveu que surti publicat el juny.Tot i això, Unió de Pagesos es mostra contrari al fet que per poder accedir a l'ajut els productors hagin de contractar l'assegurança agrària durant els pròxims cinc anys, al menys «fins que l'assegurança no es millori i el sector estigui d'acord amb aquesta millora», assenyalen des del sindicat.En la reunió de la Taula sectorial de l'Oli, Unió de Pagesos va exigir al Departament que en les bases de convocatòria quedi recollit que aquest compromís de contractació no seria efectiu fins que no s'hagués realitzat una millora efectiva de l'assegurança. Tot i que el 25 de febrer es va dur a terme la primera reunió del Grup de treball de fruita seca i olivera per tractar aquesta qüestió, encara queda recorregut perquè aquesta sigui realment una eina útil per a la pagesia, expliquen des de l'organització agrària.Unió de Pagesos també va instar la conselleria a informar el Ministeri d'Agricultura dels danys causats pel Filomena «perquè a tots els agricultors afectats per aquest temporal se'ls apliqui una fiscalitat justa, amb la corresponent adequació en els mòduls de l'IRPF».