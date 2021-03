L'Ajuntament de Valls amplia en 1 milió d'euros més el pressupost municipal

El consistori aplicarà la part més important del romanent de tresoreria a noves línies d'ajuts a empreses, comerços i serveis

Actualitzada 18/03/2021 a les 21:13

L'Ajuntament de Valls ampliarà en més d'un milió d'euros el seu pressupost per a l'exercici de 2021. El plenari municipal va aprovar ahir el pressupost municipal de 30,1 milions d'euros, el més alt de la història, però en les properes setmanes ja està prevista l'aprovació d'una primera modificació per ampliar-lo a través de l'aplicació de part del romanent de tresoreria positiu obtingut durant l'exercici de 2020.

En concret, el consistori ampliarà en 1.063.000 euros el pressupost i la part principal, 230.000 euros, serà per incrementar les línies d'ajut per fer front a la covid-19. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha previst aquest 2021 ajuts al sector del comerç, restauració i serveis de proximitat que s'han vist afectats pels últims tancaments i restriccions de les seves activitats. Es dona continuïtat així a les accions i ajuts directes de suport al comerç i serveis de proximitat que ja es van efectuar, en diferents fases i modalitats, durant el 2020.

A més, els ajuts s'ampliaran enguany també a altres activitats com indústries i empreses, així com als sectors de la cultura i companyies de transport discrecional de viatgers. A la vegada, l'ampliació pressupostària contempla l'increment de partides per ajuts de lloguer o per habitatge de protecció oficial.

Partida per al centre històric

El centre històric és l'altre eix principal de l'ampliació de pressupost, amb una partida específica de 200.000 euros destinada a l'adquisició per part de l'Ajuntament d'immobles en mal estat. En aquest sentit, el consistori podrà avançar en els plans de recuperació que s'estan planificant en diferents zones del centre històric, en especial al pany nord de la plaça de l'Oli o el carrer de Sant Oleguer, entre d'altres.

Entre els projectes del centre històric destaquen també la dotació amb 45.000 euros més al projecte de rehabilitació de l'edifici de Ca Padró, una ampliació que permetrà efectuar enguany els treballs arqueològics i també la redacció de l'avantprojecte per convertir aquest immoble històric en un futur equipament cultural que aculli l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard. També s'incorporaran al pressupost 30.000 euros per a l'adequació d'un altre edifici d'alt valor patrimonial com Ca Mercadé que passarà a convertir-se en la futura seu dels serveis municipals de la regidoria d'Educació. També s'ha previst la inclusió de partides per a l'adequació del refugi antiaeri subterrani de la plaça del Blat, un dels reclams turístics de la ciutat, i s'amplia en 30.000 euros la partida per al nou Espai Jove del centre històric.

Càmeres de videovigilància

A aquestes inversions cal sumar-hi el projecte de millora de la pista esportiva del Vilar, major dotació per al desplegament de càmeres de videovigilància en noves zones, subvencions per rehabilitació d'edificis al centre històric, l'adequació d'espais lliures, l'enderroc de l'aula de natura del parc del Mas Miquel, la modernització del sistema de climatització de l'edifici de la Casa de la Vila o l'adequació d'espais lliures. A més, s'amplia el pressupost també en el projecte d'implantació del carril bici o la renovació de diversos programes municipals, entre ells els plans locals d'habitatge, el de mobilitat i accessibilitat i el de Joventut.