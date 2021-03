L'Ajuntament de Cambrils recupera l'accés al registre d'entrada per presentar instàncies

El funcionament dels tràmits a través de la seu electrònica era l'últim pas per restablir totalment el sistema després de l'atac informàtic

Actualitzada 19/03/2021 a les 15:04

Les persones interessades ja poden accedir al registre d'entrada per presentar instàncies genèriques a l'Ajuntament de Cambrils. L'activació dels tràmits a través de la Seu Electrònica ( https://seu.cambrils.cat ) era l'últim pas per restablir totalment el sistema després de l'atac informàtic que va patir l'Ajuntament el passat 22 de desembre. Durant tot aquest temps, la ciutadania ha hagut de presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions a les oficines de Correus, a la Red SARA o bé als registres d'entrada d'altres administracions.Les instàncies es poden presentar des de la Seu Electrònica ( https://seu.cambrils.cat ), des de la pàgina principal o bé des de l'apartat de catàleg de tràmits. Les persones que necessitin suport tècnic per realitzar tràmits poden contactar amb l'OAC 360º en horari de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 hores, trucant al 977 79 45 57 o bé enviant un correu electrònic a oac360@cambrils.cat . Aquest servei ofereix acompanyament telefònic i telemàtic per ajudar a instal·lar un certificat digital, a iniciar un tràmit online o bé per resoldre dubtes o possibles incidències en la tramitació electrònica.El sistema informàtic de l'Ajuntament de Cambrils es va veure afectat per un atac Randsomware, que impedeix accedir als sistemes o arxius, encriptant els accessos. Immediatament, l'Ajuntament ho va notificar a l'Agència Catalana de Ciberseguretat, l'Agència de Protecció de Dades i els Mossos d'Esquadra.El primer que es va restablir va ser el sistema intern. L'11 de gener el principal programari municipal ja era totalment operatiu (el sistema de gestió d'expedient, comptabilitat, recaptació, padró, gestió tributària i recursos humans) i el 18 de gener ja estava activitat el cartogràfic, la intranet, la reprografia, l'accés a Mossos, la descàrrega de factures, la notificació electrònica i les cites prèvies, entre altres.La feina més complicada ha estat refer l'estructura de la xarxa, estructurant-la de forma aïllada i segmentada, per mitigar l'impacte de possibles atacs futurs i reconstruir totes les màquines afectades. Pel que fa ordinadors personals, només se'n van detectar vuit d'infectats, però per seguretat es va decidir formatejar els 400 equips de sobretaula, tauletes i dispositius portàtils de l'Ajuntament.Per altra banda, la tasca de recuperació de la informació municipal ha estat més fàcil. En aquest cas, les dades s'han pogut recuperar sense problemes perquè les unitats departamentals i la còpia de seguretat no es van veure compromeses.El regidor de Govern Obert, Eduard Pellicer, ha agraït la comprensió de la ciutadania durant aquests mesos, ha posat en valor la intensa feina realitzada des de Noves Tecnologies per restablir la normalitat i ha afirmat que l'Ajuntament segueix treballant per reforçar la ciberseguretat, ja que aquest tipus de programari maliciós s'ha convertit en una amenaça cada vegada més freqüent.