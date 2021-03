El Pius Hospital de Valls fa un pas endavant per integrar-se al Catsalut

El Pius Hospital de Valls ha fet una passa endavant aquest divendres amb la signatura d'un protocol d'intencions que permetrà que s'incorpori al CatSalut mitjançant la creació d'una nova empresa de gestió pública. El document estableix les línies bàsiques per treballar per la reordenació de la prestació dels serveis sanitàris a Valls i a la seva zona d'influència. L'acord també dissenyarà les inversions necessàries que permetran adaptar i modernitzar l'equipament.La consellera de Salut, Alba Vergés, no ha avançat el calendari de les actuacions, però ha destacat l'experiència de processos com els dels hospitals de Reus, Móra d'Ebre i Berga. Totes les autoritats han subratllat que es tracta d'un pas importantíssim pel centre hospitalari.