El grup d'Altafulla Porto Bello estrena el videoclip de la seva nova cançó 'Cada Cop'

Forma part d'un dels temes del disc 'La Llei Universal'

Actualitzada 19/03/2021 a les 13:48

Els altafullencs Porto Bello estrenen videoclip de la seva nova cançó Cada Cop, un vídeo carregat d'energia i positivisme, malgrat la situació que estem vivint. Es tracta d'un dels seus singles del disc La Llei Universal.El videoclip gira al voltant de la història d'una parella que ho va deixar fa temps, i que malgrat que tenen bona relació, el noi segueix sentit alguna cosa per ella i cada cop que la troba vol fer el pas per reprendre la relació. És per això que dins la seva ment, i en un món ideal on es retroba amb la noia, junts poden amb tot i redescobreixen el món.El videoclip compta amb personatges coneguts de diferents àmbits com Tomàs Molina, Guillem Estadella (còmic i monologuista), o el músic Emlan.