Valls celebrarà un Sant Jordi descentraIitzat en diverses places i carrers

Les parades de venda estaran reservades exclusivament als comerços locals

Actualitzada 18/03/2021 a les 12:11

El Sant Jordi d'enguany a Valls tornarà a ser atípic arran de les restriccions de la pandèmia. L'Ajuntament de Valls ha preparat una jornada segura per al proper 23 d'abril, amb el repartiment de les tradicionals parades de llibreries i floristeries en diversos carrers i places. Aquest format descentralitzat evitarà concentracions de públic.

La jornada comptarà amb totes les mesures de protecció anticovid per tal que hi hagi una bona participació i dinàmica de vendes. En aquest sentit, i per segon any consecutiu, només hi haurà parades de comerços locals.