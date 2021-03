Un taller artesà del Priorat regalarà palmes a avis de residències de tot Catalunya

Enguany a Palmes Viaplana han volgut avançar la campanya de venda de palmes i palmons pensant en els avis i començar a fer caixa perquè les palmes els arribin a temps, abans de Rams. Compten amb la complicitat de l'entitat Amics de la Gent Gran, que s'encarrega de distribuir les palmes. La reacció dels avis i àvies quan reben una palma motiva aquest negoci familiar a fer la màxima difusió d'aquesta campanya, sota el lema Palma solidària, cap avi sense palma, amb gran resposta a les xarxes socials.Aquesta empresa familiar les va passar magres l'any passat, quan se li acumulaven al taller desenes de milers de palmes trenades a mà. Se les va enginyar per arribar al client final per Internet amb el ganxo de ser palmes i palmons ja beneïts, tot i que un 30% de la producció es va malmetre. «Caixa zero, després d'un any pencant», es lamenta Vaqué. Però no han flaquejat i a l'octubre s'hi van tornar a posar amb ganes, conscients que l'efecte cridaner de l'any passat, en ple confinament, s'ha pogut difuminar.«Després de quatre generacions, aquest any hem après un munt de coses noves del negoci i hem vist que ens encanta tractar amb el client final: fem vestits a mida i tot són facilitats», afirma Vaqué. La venda online manté bon ritme. En paral·lel, enguany s'han recuperat els intermediaris. De moment, han repartit 20.000 palmes a distribuïdors, sobretot floristeries. «Hem enviat un 70% del què van vendre el 2019», apunta. En termes d'unitats, les vendes es reparteixen a parts iguals entre botigues i Internet.Són xifres, però, que queden lluny de les 70.000 palmes i palmons que s'arribaven a vendre en un any normal. «Si vengués la meitat del 2019 ja estaria content», reconeix Vaqué. «Jo sé el que he servit de moment, però no sé què acabaré venent», remarca. Malgrat tot, veu el got mig ple i s'hi esmerça per mantenir viu el negoci familiar, des d'atendre encàrrecs especials -com una palma gegantesca per a l'Ajuntament de Calella- a vendre kits per fer-se un mateix la palma. «Cal adaptar-se», conclou.