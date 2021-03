Un 80% de càmpings de Tarragona oberts per Setmana Santa

Els hostalers de Tarragona reben amb optimisme l'anunci d'un passaport sanitari gratuït

Actualitzada 17/03/2021 a les 20:01

El portaveu de la Federació Empresarial i d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, detalla a Diari Més que, per Setmana Santa, es preveu que obrin el 80% de càmpings, un 45% de places d'allotjaments turístics i un 15 o 20% d'hotels. Les previsions per a l'estiu sembla que podrien ser millors perquè «tot el que es va anunciant sembla que ens porta a un escenari positiu», diu Xavier Guardià.Brussel·les ha proposat aqust dimecres un passaport sanitari gratuït per verificar amb un QR la vacunació, haver passat el virus o ser negatiu en covid-19. La Comissió Europea ha presentat la proposta sobre aquest document de viatge que, a l'espera del vistiplau dels governs europeus, no estarà llest abans de juny, ja que l'executiu europeu trigarà almenys tres mesos a fer-lo operatiu a nivell tècnic.

L'anunci va ser rebut amb optimisme pels hostalers de Tarragona que celebren que «no és tan restrictiu com ens temien, ja que s'inclou vacunats, però també els qui tenen PCR o han passat la malaltia», argumenta a Diari Més el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià.



En aquesta línia, Guardià lamenta que «encara no es té en compte el mercat rus», però confia que, una vegada s'aprovi la vacuna Sputnik V a Europa, «es comencin a obrir les portes per al turista rus». «El passaport està molt bé, tot el que aporti seguretat per facilitar la mobilitat està bé, però cal que tots els països administrin més vacunes, s'han de posar les piles, aquesta ha de ser la prioritat», defensa el portaveu de la FEHT, qui afegeix que «referma que els europeus es puguin moure per Europa». Amb tot, Guardià adment que «veient com va l'administració europea, ens fa por que no funcioni, que doni errors». «Això ha de ser segur i eficaç», remarca Guardià.