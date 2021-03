Suspenen la recerca del windsurfista desaparegut diumenge a Cambrils

Salvament Marítim alerta als navegants per si veuen algun nou indici

Actualitzada 18/03/2021 a les 09:08

Salvament Marítim ha decidit suspendre la recerca del windsurfista de 54 anys que va desaparèixer després de sortir a la mar diumenge al matí per la zona de Vilafortuny, a Cambrils. A partir d'aquest dijous no s'enviaran mitjans a la zona, ja que des del passat 14 de març s'ha fet una recerca exhaustiva sense obtindre resultats.Tot i això, Salvament Marítim ha explicat a Diari Més que el que estan fent és alertar als navegants perquè avisin si veuen algun indici al mar. També aprofitaran els moviments que facin les pròpies unitats en altres serveis per veure si obtenen algun indici. En cas d'obtenir alguna nova informació, el dispositiu de recerca es reactivarà.Durant l'extens operatiu per aire, mar i terra han participat diverses embarcacions de Salvament Marítim, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i Creu Roja.La parella del windsurfista va alertar les autoritats cap a les cinc de la tarda de diumenge que l'home no havia tornat després que marxès al matí a navegar. Durant aquella jornada bufava vent de mestral fort a la zona, fet que ha pogut comportar que l'home hagi estat arrossegat mar endins.