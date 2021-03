La tendència dels indicadors hospitalaris i de contagi van a l'alça a les comarques de Tarragona

Salut ha notificat quatre noves morts, una d'elles d'un resident d'una residència

Actualitzada 18/03/2021 a les 10:35

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha registrat quatre noves defuncions per coronavirus al Camp de Tarragona, una d'elles procedent d'una residència. D'aquesta manera, la xifra acumulada es aquesta regió sanitària es troba en 1.070 persones. A les Terres de l'Ebre la dada es manté invariable des del passat diumenge en 172 èxitus.Com a la resta de Catalunya, els indicadors hospitalaris i de contagi estan augmentat lleument. La velocitat de transmissió del coronavirus ha pujat a 1,20 al Camp de Tarragona, mentre que a les Terres de l'Ebre està en 0,78. Pel que fa al risc de rebrot aquest ha augmentat 7 punts al Camp de Tarragona i ja es troba per sobre de 100 (105) i es considera alt. A l'Ebre ha passat de 37 a 36.El Camp de Tarragona ha augmentat el nombre d'ingressats als seus hospitals i hi ha 60 persones, tres més respecte la jornada anterior. A les Terres de l'Ebre han pujat a 15 pacients (+2). Respecte a l'UCI, la xifra ha disminuït a 32 a Tarragona (-2) i ha pujat a 7 pacients a l'Ebre (+2).Al Camp de Tarragona s'han registrat 73 nous casos confirmats per PCR o TA i el total se situa en 36.368 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 5 nous casos i ja són 9.919 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.Respecte al procés de vacunació, al Camp de Tarragona hi ha 50.297 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 20.087 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 18.277 amb la primera dosi i 7.974 amb la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt puja dues centèsimes i se situa en 0,99. El risc de rebrot també puja, ho fa 5 punts, fins a 190, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies torna a pujar després de temps de baixada i ho fa lleugerament de 193,12 a 193,60. S'han declarat 1.409 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 536.705. El 4,67% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 30 noves morts i el total és de 21.087 en tota la pandèmia. Hi ha 1.409 pacients ingressats als hospitals, 30 menys, i 423 persones a l'UCI, les mateixes que fa 24 hores. Hi ha 656.587 vacunats amb la primera dosi (+3.069) i 289.635 amb la segona (+36.139).