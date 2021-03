Detingut el pare acusat de segrestar els seus fills a Mont-roig del Camp

Ha quedat en llibertat en càrrecs després de declarar a la Seu d'Urgell, on va ser aturat per la Policia Nacional quan viatjava amb els menors

Un italià de 36 anys ha estat detingut aquesta setmana a la Seu d'Urgell per tenir una ordre de cerca i detenció internacional emesa pel Jutjat de Violència sobre la Dona de Reus per un presumpte cas de segrest el passat 2 de gener a Mont-roig del Camp.Segons ha avançat el Diari de Tarragona i han confirmat fonts policials, l'home es disposava a creuar la frontera quan va ser interceptat per la Policia Nacional. Dintre del vehicle viatjaven els seus quatre fills.Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, van fer gestions per traslladar els nens i posar-los sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAiA) de la Generalitat ja que la seva mare es trobava fora del país.El detingut va passar dimecres a disposició judicial a la Seu d'Urgell i el magistrat va dictar llibertat amb càrrecs.El passat 2 de gener es va informar del cas, on els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la policia d'Andorra, havien localitzat un pare i els seus quatre fills menors, els quals s'hauria endut presumptament sense permís de la mare de Mont-roig.