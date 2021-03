Detingut un dels participants en la concentració del passat mes de febrer a la casa ocupada de Torredembarra

Actualitzada 18/03/2021 a les 19:08

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous tres homes per l'atac al centre de menors de Torredembarra del passat 18 de febrer. Els arrestats tenen 19, 36 i 38 anys i se'ls acusa de delictes d'ordre públic, contra els drets fonamentals, lesions i entrada en habitatge aliè. L'operatiu, que ha tingut el suport de la Policia Local de Torredembarra, ha començat al matí.La concentració del passat mes de febrer reclamava més seguretat i era la resposta dels veïns contra un grup d'ex-MENA que havien ocupat una casa i tenien atemorits als veïns. Durant aquella nit, part de la concentració es va desplaçar fins la casa ocupada i després es va mobilitzar fins al centre de menors tutelats de Torredembarra on algunes persones van tirar objectes i van destrossar part de la façana de l'edifici.Aquella mateixa nit un noi del centre va ser agredit i va acabar amb una fractura al nas, dos menors més van haver de refugiar-se en un establiment i a la biblioteca per evitar ser agredits.Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta.