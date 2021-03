Detenen una parella a Miami Platja per conrear marihuana en un xalet ocupat

Actualitzada 18/03/2021 a les 14:50

Fugit de la justícia

Habitatge ocupat il·legalment

La Guàrdia Civil de Tarragona, en col·laboració amb la Policia Local de Mont-roig del Camp, ha localitzat en un habitatge de Miami Platj una plantació amb 250 plantes de marihuana. A més, s'ha detingut a un home i una dona de 36 i 32 anys, de nacionalitat espanyola, als quals se'ls imputa un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes, tràfic de drogues, usurpació d'habitatge i defraudació de fluid elèctric. L'home estava buscat per les autoritats judicials espanyoles ja que tenia en vigor una ordre de detenció i ingrés a presó per part d'un jutjat de Lleida i una Ordre de Detenció Europea i Internacional emesa per l'Audiència Provincial de Tarragona, amb motiu d'un homicidi frustrat comès l'any 2013.La investigació es va iniciar durant els primers dies del mes de febrer, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement, a través d'informacions anònimes, que un habitatge d'una urbanització de Miami Platja, es podria estar utilitzant per al cultiu de marihuana d'interior.En una investigació preliminar, es va poder comprovar com la Policia Local de la localitat, disposava d'informació relacionada amb l'habitant de l'habitatge, ja que a vegades havia acudit a la mateixa amb motiu de reiterats comportaments incívics.Durant les primeres investigacions, es va poder esbrinar que a l'habitatge residia una parella que no tenia activitat laboral remunerada, no sociabilitzava amb els veïns de l'entorn i passaven la major part del temps a l'interior de l'habitatge o realitzant petits passejos pel perímetre exterior d'aquesta. Es va detectar que un dels habitants, era conegut policialment per la seva participació en nombrosos fets delictius. També es va detectar la presència de dos col·laboradors, ja que a vegades, aquests accedien a l'habitatge amb bosses d'aliments i productes d'higiene i després de passar un cert temps a l'interior, abandonaven la zona.Durant la investigació es va poder descobrir, que aquesta persona l'any 2013 va participar en un homicidi frustrat, quan va intentar assassinar a trets a una persona a la localitat de Reus i després de ser jutjat va ser condemnat a 6 anys de presó. A mitjans del 2020, aprofitant un permís penitenciari no va reingressar a la presó, quedant en parador desconegut, figurant en vigor una ordre de detenció i ingrés a la presó dictada per un jutjat penal de Lleida, així com una Ordre de Detenció Europea i Internacional emesa per l'Audiència Provincial de Tarragona.L'habitatge, propietat d'una entitat bancària, s'havia ocupat il·legalment per la parella investigada durant l'any 2020. Comptava amb càmeres de vídeo vigilància i dos gossos de presa que, durant la nit es trobaven solts a l'interior del recinte.Durant el matí d'avui, s'ha fet l'entrada i s'ha sorprès a un dels seus habitants amb una escopeta de canons retallats, municionada i llesta per a disparar.Durant el registre, s'han localitzat dues estances condicionades per al cultiu intensiu de cànnabis. S'han intervingut 250 plantes de marihuana, una escopeta de canons retallats, una carabina, una defensa extensible i 26 cartutxos de munició del calibre 12.