Al Delta de l'Ebre i la Terra Alta es disparen les reserves turístiques per Setmana Santa

Bones perspectives al Delta de l'Ebre

Dubtes als allotjaments més grans

Durant els últims dies les reserves s'han incrementat i els empresaris esperen mantenir la tendència a l'alça amb voluntat d'assolir una campanya «més o menys arreglada», segons valora a l'ACN Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT). Tot i veure positiva l'obertura de la mobilitat interior de Catalunya, els empresaris haurien preferit que fos a nivell de les comunitats autònomes. «Els nostres mercats són el País Basc, Navarra, La Rioja i l'Aragó, però tindrem el mercat català de Lleida i Barcelona que també ens interessa», afirma.Tot i que encara troba que és aviat per fer una previsió sobre l'ocupació que tindran per Setmana Santa, avança que si arriben al 50% estaran «contents». «La gent té ganes de passar-s'ho bé. Quan la mobilitat és possible, el mercat existeix», exposa. Per aquestes dates des de la FEHT estimen que hi haurà oberts un 80% dels càmpings, un 50% dels apartaments i entre el 15 i el 20% dels hotels de la demarcació.Més enllà de no poder rebre clients de fora de Catalunya, l'altra nota negativa que afronta el sector és la no obertura de PortAventura. «És un pol d'atracció important. Es poden fer cues a les estacions d'esquí però no a PortAventura. No ho entenem», assenyala. Tot apunta també que es podran reactivar les calçotades, especialment a la zona de Valls. Així ho indica Magí Mallorquí, president de l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona, que es mostra esperançat: «Quan es va publicar el decret al DOGC tot eren trucades i reserves», indica.Al Camp de Tarragona, els establiments de l'interior s'estan omplint més que els de la costa. Una tendència que segons Guardià és habitual per Setmana Santa. Al Priorat, per exemple, els establiments d'enoturisme ja estan «al 100%». Roger Felip, president de Priorat Enoturisme, entitat que agrupa un terç de l'oferta d'allotjaments de la comarca, afirma que les reserves van començar a arribar «quan s'intuïa que s'obriria» la mobilitat. «Va anar tot molt ràpid», indica. Les cases rurals també sembla que presentaran bons registres.Unes reserves que sobretot han arribat de clients de l'àrea de Barcelona. Tot i la satisfacció per poder omplir, es mostren «espantats» per «passar de zero a cent» i que un nou confinament no els torni a fer parar màquines. «Ara ens faltarà personal i després potser ens diuen que tornen a tancar-ho tot», expressa preocupat Felip. Per Mallorquí, el principal és poder començar a recuperar l'activitat i treure treballadors dels ERTO.En canvi, per aquest cap de setmana els clients sembla que no arribaran. Els establiments de Priorat Enoturisme tan sols tenen previst ocupar al voltant del 20% de les places, en part perquè les previsions meteorològiques indiquen mal temps. La tendència serà similar a la resta del Camp de Tarragona. Guardià remarca que hi ha molts establiments que encara no hauran obert i considera que la Setmana Santa serà «una prova» per veure com pot anar l'estiu. Una campanya en la qual es preveu que el turisme de proximitat tingui un paper molt protagonista.Al Delta de l'Ebre, les reserves s'han disparat des de la setmana passada. L'ocupació de les cases rurals i les barraques, principalment amb un màxim d'entre sis i vuit places, ja és del 85% per a Setmana Santa. Els hotels i càmpings també s'estan omplint. La majoria preveuen obrir a partir del 26 de març. Els clients s'interessen especialment per les condicions d'anul·lació en cas que la mobilitat es tornés a restringir.Des de l'Associació d'Empreses i Activitat Ecoturístiques del Delta de l'Ebre confien que la recuperació sigui ràpida al territori perquè la majoria de clients són turistes de proximitat -l'any 2019, el 90% dels turistes van venir de Catalunya i la resta de l'estat espanyol-. També consideren que els afavorirà que el desplaçament al Delta s'ha de fer en transport privat i que la majoria d'activitats es proposen a la natura i en espais oberts.La immediata reacció de molts potencials clients que han reservat per setmana santa a partir de l'anunci de relaxament de les restriccions de mobilitat es limita, però, en molts casos, als allotjaments que ofereixen un màxim d'entre sis i vuit places: és a dir, aquells adequats per acollir un grup amb el màxim de persones segons permeten les mesures actuals o, tot i disposar d'una capacitat més alta, puguin assumir econòmicament els ocupants. Així ho constaten des de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre).Pràcticament tots els establiments d'aquestes dimensions estan reservats, però només representen al voltant del 25% de l'oferta total dels més d'una trentena d'associats. La majoria restant, moltes cases se situen al voltant de les 10 i 12 places però algunes arriben fins a la quinzena, veuen difícil, fins i tot, poder obrir. «Els propietaris diuen que només posar en marxa la calefacció ja no surt a compte. I quan no surt a compte és millor tenir-les tancades», apunta el portaveu d'Aturebre, Juanjo Bel.L'evolució de les restriccions de mobilitat però també un possible punt de trobada entre l'oferta i la demanda, partint que una rebaixa de preus d'aquests allotjaments de major capacitat faciliti que els clients estiguin disposats a pagar més, marcarà el resultat final d'aquesta Setmana Santa. Uns dies que, durant les temporades anteriors a la pandèmia, es caracteritzaven per elevades ocupacions, pràcticament plens totals, al territori. «La perspectiva la veiem dolenta: ens podria salvar que les restriccions pels dies de festa siguin menors. Però no ho crec, veient les dades, hauria d'haver una millora molt important», tanca.A la Terra Alta ja havien rebut diverses reserves abans de l'anunci de relaxació de les restriccions. Un fet que atribueixen a una política «molt laxa» en matèria de cancel·lacions. Des de dilluns, però, l'interès i la demanda s'han disparat, segons reconeix la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró. «Ara hi ha un boom», apunta.A la zona més pròxima al massís dels Ports, els establiments de municipis com Horta de Sant Joan, Arnes o Bot ja tenen reservades pràcticament totes les places. A la zona de Vilalba i Gandesa se situen al voltant del 50%. Segons explica Miró, en el cas de la Terra Alta la capacitat i dimensions dels habitatges no està condicionant les reserves. «S'agafen igualment», reconeix la presidenta de l'associació, tot recordant que un canvi en les restriccions de mobilitat podria modificar, en un sentit o un altre, el resultat d'ocupació final.