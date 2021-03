Agricultura acorda amb les organitzacions agràries una proposta d'ajuts per a les oliveres afectades pel Filomena

Podran ser beneficiaris d'aquest ajut les persones joves agricultores, les persones professionals agràries i les Empreses Agràries Prioritàries. Una vegada convocat l'ajut i rebudes les sol·licituds, els serveis tècnics del Departament d'Agricultura faran visites a totes les finques per tal de comprovar el nivell de dany declarat i es resoldrà la sol·licitud d'ajut.Al marge dels ajuts, Agricultura també està treballant en l'adaptació de les assegurances actuals per tal que donin una millor resposta a les possibles adversitats climàtiques futures, en especial els danys produïts per nevades. En aquest sentit, s'ha format un grup de treball amb el Departament, Agroseguro i el sector.El temporal Filomena va afectar el 9 i 10 de gener, principalment, el conreu de l'olivera. Els municipis més afectats van ser aquells on el gruix de neu va ser considerable i el pes de la neu va provocar el trencament de branques. El temporal es va produir quan, pràcticament, s'havia acabat la collita, cosa que va permetre salvar-la.