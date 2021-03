Adif licita les obres d'instal·lació del sistema de telecomunicacions GSM-R a diversos trams de Rodalies

El GSM-R és un sistema de transmissió per ràdio de tecnologia GSM –'Global System for Mobile'-, amb freqüències exclusives per al ferrocarril. Aquest equipament és l'alternativa a la radiotelefonia UIC actual i ha estat adoptat per 22 companyies ferroviàries europees per assegurar la interoperabilitat de les xarxes.A més, permet la implementació del nou sistema de gestió i de control de tràfic ferroviari ERTMS Nivell 2.El sistema de telecomunicacions GSM-R s'implantarà en el tram de L'Hospitalet de Llobregat – Castellbisbal – Sant Vicenç de Calders, amb una longitud de 71 quilòmetres aproximadament; el tram de Barcelona – Torre del Baró – Terrassa, de 24 quilòmetres; el tram Terrassa – Manresa, amb 32 quilòmetres; Sant Vicenç de Calders – Tarragona i Tarragona – Reus, de 43 quilòmetres; Tarragona – Port Aventura, de deu quilòmetres, i Barcelona Sants – Vilanova i la Geltrú – Sant Vicenç, de 67 quilòmetres.Aquesta actuació s'inclou en el Pla de Rodalies 2020 – 2030 i podrà ser cofinançada pel Mecanisme 'Connectar Europa' de la Unió Europea.