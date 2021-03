Un mosso fora de servei deté un home quan intentava robar en una comunitat de veïns a Cambrils

L'agent va observar-lo a distància i quan va veure que forçava amb un tornavís una de les portes d'accés es va identificar com a policia

Un agent de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Cambrils (Baix Camp), que es trobava fora de servei, va detenir ahir un home de 36 anys, de nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut, com a presumpte autor dels delictes de robatori amb força, atemptat, resistència i desobediència deso.Els fets van ocórrer a les 18.35 hores quan l'agent es va adonar que un individu, conegut policialment per delictes patrimonials, estava vigilant diverses comunitats de veïns de Cambrils.El mosso va sospitar de les intencions de l'individu, que anava amb bicicleta, i va decidir seguir-lo. A l'altura de l'avinguda del Mar l'home va saltar una porta d'accés que dona a un jardí comunitari i va començar a mirar els portals d'accés als blocs de pisos. L'agent va observar-lo a distància i quan va veure que forçava amb un tornavís una de les portes d'accés es va identificar com a policia.Immediatament, el mosso va avisar de l'incident a la comissaria de Cambrils per demanar el recolzament de diverses patrulles.En ser enxampat, l'home va intentar fugir amb la bicicleta però el mosso va poder aturar-lo. Llavors va amenaçar-lo amb el tornavís i li va llençar la bicicleta a sobre. Aquesta acció li va permetre fugir corrents. L'agent el va seguir i el va interceptar i detenir al carrer Alexandre Galí.Minuts més tard van arribar diverses patrulles que van traslladar el detingut a dependències policials.El detingut, que té nombrosos antecedents, ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus. El jutge ha decretat la seva llibertat.