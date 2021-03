Quart dia del dispositiu de cerca del windsurfista desaparegut diumenge a Cambrils

Durante operaciones de búsqueda del #windsurfista desaparecido en #Cambrils, se ha avistado (30' E Tarragona) esta tabla, que NO es la del desaparecido.

Si alguien la ha perdido y la identifica, le agradeceríamos que contacte con #SalvamentoMarítimo ☎️900 202 202 pic.twitter.com/0jtz5KTUrO — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) March 16, 2021

Efectius de Salvament Marítim, Mossos i Guàrdia Civil han reiniciat a primera hora del matí el dispositiu de cerca del windsurfista de 54 anys que va desaparèixer després de sortir a la mar diumenge al matí per la zona de Vilafortuny, a Cambrils. Segons ha confirmat Mossos, aquest dimecres ja només es fa seguiment per aigua i aire, després que ja s'hagi resseguit la costa sense obtindre resultats.Salvament Marítim, que coordina les tasques, ha destinat a la zona l'helicòpter Helimer 221 amb un radi de recerca d'unes 40 milles al sud-est, mentre que l'embarcació Salvamar Fomalhaut comprèn 20 milles cap al sud de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la patrullera de la Guàrdia Civil Río Martín també hi participen.Dimarts per la tarda van saltar les alarmes quan un vaixell va localitzar una taula de windsurf a 30 milles de la costa. Després de diverses comprovacions, els Mossos d'Esquadra van descartar que es correspongués amb la taula del desaparegut.La parella del windsurfista a alertar les autoritats cap a les cinc de la tarda de diumenge perquè no havia tornat. Durant aquella jornada bufava vent de mestral fort a la zona.