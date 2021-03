Puja la velocitat de transmissió a Tarragona malgrat una reducció mínima dels ingressats

Salut no ha notificat cap nova mort i s'han detectat 71 nous casos per PCR o TA

Actualitzada 17/03/2021 a les 10:53

Situació a Catalunya

La velocitat de transmissió del coronavirus segueix augmentant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La Rt ha pujat per sobre d'1 punts a la primera regió sanitària (1,13) i a la segona ho ha fet fins al 0,77. Pel que fa al risc de rebrot aquest ha augmentat 14 punts al Camp de Tarragona i se situa en 98 punts i a l'Ebre es troba en 37.El Departament de Salut no ha notificat cap nova mort a la demarcació. Per tant la xifra acumulada al Camp de Tarragona es manté en 1.066 persones i en 172 èxitus a l'Ebre.El Camp de Tarragona ha disminuït els ingressats als seus hospitals i hi ha 57 persones, sis menys respecte la jornada anterior. A les Terres de l'Ebre han baixat a 13 pacients (-3). Respecte a l'UCI, la xifra es manté en 34 i 5 pacients, respectivament.Al Camp de Tarragona s'han registrat 69 nous casos confirmats per PCR o TA i el total se situa en 36.295 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 2 nous casos i ja són 9.914 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.Respecte al procés de vacunació, al Camp de Tarragona hi ha 50.171 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 18.054 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 18.126 amb la primera dosi i 6.400 amb la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt puja dues centèsimes i se situa en 0,97. El risc de rebrot també puja, ho fa 5 punts, fins a 185, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es manté pràcticament estable i passa de 193,06 a 193,12. S'han declarat 1.394 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 535.215. El 4,70% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 12 noves morts i el total és de 21.057 en tota la pandèmia. Hi ha 1.439 pacients ingressats als hospitals, 60 menys, i 423 persones a l'UCI, 9 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 653.518 vacunats amb la primera dosi (+878) i 253.496 amb la segona (+5.549).