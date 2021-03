Mig centenar de treballadors d'IQOXE protesten per reclamar més personal

També demanen que el conveni col·lectiu inclogui també un increment salarial igual al conveni general de la química

Avui amb els companys de FICA Tarragona @ugtficat a #iqoxe per aconseguir un conveni digne https://t.co/WuERgtZaA8 pic.twitter.com/ugOl6uKI4n — FeSP UGT Tarragona (@FeSPUGT_Tgna) March 17, 2021

Una estona de mati amb els treballadors i treballadores de #IQOXE, concentrats davant l'empresa, donant-los suport en les seves reivindicacions laborals, que busquen també una millor seguretat.

✊✊✊ pic.twitter.com/cv8VbnQ1Vd — carles castillo (@CarlesTgna) March 17, 2021

Hem vingut a fer costat a les treballadores i treballadors d'IQOXE, una vegada més l'empresa es nega a enfortir la plantilla per així enfortir la seguretat de la planta, les veïnes i de les mateixes treballadores. #IQOXE pic.twitter.com/0UFaiRxMM7 — En Comú Podem Tarragona i Terres de l'Ebre (@ECPTGNEbre) March 17, 2021

Mig centenar de treballadors de la química IQOXE han dut a terme aquest dimecres una acció de protesta per reclamar més personal i denunciar que, després de l'explosió mortal a La Canonja, la plantilla segueix sent de mínims.La protesta, convocada pels sindicats CCOO i la UGT, ha consistit en una concentració enfront de les portes de les instal·lacions en el torn de matí, entre les 07.00 i les 10.00 hores, que s'ha desenvolupat sense incidents.El passat 14 de gener, es va complir un any de l'explosió mortal a la planta de derivats d'òxids d'etilè de les instal·lacions, amb un balanç de tres morts, vuit ferits i múltiples danys materials.A mitjans de febrer d'aquest any, la Generalitat va autoritzar la posada en marxa de la planta U-3200 de derivats, després que l'empresa hagués aplicat les mesures de seguretat exigides, com bunqueritzar la sala de control, entre moltes altres.Si bé l'empresa ha dut a terme contractacions, els treballadors han criticat que solament dos dels nous contractes laborals han estat per reforçar el personal de les plantes i que les noves altes se centren en els directius.El jutjat que investiga el cas té en compte la falta de personal com una de les causes en cadena que va provocar l'explosió, segons l'acte d'aixecament de secret de sumari fet públic.La concentració d'avui demana que el conveni col·lectiu inclogui també un increment salarial igual al conveni general de la química.El delegat de CCOO, Fran Pizarro, ha assenyalat que els treballadors s'han bolcat en la reconstrucció de l'empresa, però no s'han vist recompensats, encara que la companyia sí que ha desemborsat fortes compensacions als veïns afectats.Pizarro ha advertit que no es descarten mobilitzacions més contundents si les negociacions del conveni no avancen.