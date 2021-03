Els restaurants i l'Ajuntament de Valls promocionen la calçotada per atreure visitants de forma immediata

La ciutat estrena unes rutes autoguiades per carrers i zones històriques que es poden fer amb el mòbil

Actualitzada 17/03/2021 a les 19:28

L'Ajuntament de Valls i els restaurants del municipi han aprofitat l'aixecament del confinament comarcal per iniciar una campanya de promoció de les calçotades, a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i atreure visitants durant aquest mes de març i principis d'abril. La ciutat insisteix que ho té tot llest per celebrar calçotades als establiments amb totes les mesures de prevenció i protecció de la salut. A la vegada es reactiven les rutes turístiques de cap de setmana al refugi antiaeri de la plaça del Blat, l'església de Sant Joan, Call Jueu, plaça de l'Oli i capella del Roser, i s'estrenen unes rutes autoguiades per carrers i zones històriques de Valls que els visitants poden fer amb el mòbil.