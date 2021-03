El parc del Montsant invertirà 7,4 milions per liderar turisme sostenible

També s'han acreditat 44 punts d'informació als espais naturals i s'ha creat l'Oficina del Paisatge

Actualitzada 17/03/2021 a les 16:47

El Parc Natural del Montsant vol que la comarca tarragonina del Priorat lideri el turisme sostenible, pel que durà a terme 70 iniciatives amb una inversió total de 7,4 milions d'euros.La direcció del parc ha informat que aquestes 70 accions pretenen renovar l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible per al període 2021-2025 i s'han definit en més de 50 reunions amb la participació de 214 agents de la comarca.Així s'ha aprovat per unanimitat en la Taula de Turisme Sostenible i del Fòrum de Turisme Sostenible que s'ha celebrat a Falset i la Morera de Montsant, respectivament.L'estratègia està centrada en la gestió, noves experiències de producte turístic; la sostenibilitat com a base del desenvolupament social i econòmic i la comunicació per compartir els objectius de la Carta Europea de Turisme Sostenible.El Priorat es va adherir l'any 2016 a la CETS i fins a l'any passat ha realitzat 93 accions, amb una inversió de gairebé 10 milions d'euros.Destaca que s'han assentat les bases per a la gestió dels fluxos i dades de visitants i avaluar la capacitat de càrrega i acolliment d'aquest territori.També s'han acreditat 44 punts d'informació als espais naturals i s'ha creat l'Oficina del Paisatge.