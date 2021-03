Desarticulat un grup criminal per traficar amb marihuana a Salou i el Catllar

S'han detingut quatre persones i s'han intervingut 800 plantes de marihuana i 4.500 euros en efectiu

Actualitzada 17/03/2021 a les 13:36

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres tres homes i una dona, d'edats entre 29 i 64 anys, tres de nacionalitat sèrbia i un de nacionalitat espanyola, veïns del Catllar i Salou, com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.La investigació es va iniciar arran de la informació policial generada durant l'any 2020 gràcies a dos importants operacions dutes a terme per la mateixa Unitat d'Investigació i en que es van practicar un total de vuit entrades i perquisició contra el cultiu interior de marihuana. En aquelles dues investigacions es va veure vinculacions delictives i van permetre els investigadors descobrir aquest grup criminal desarticulat avui.Durant la fase d'investigació els mossos van ubicar una plantació interior de marihuana en una urbanització del Catllar. El responsable d'aquesta era un veí de Salou que ja havia estat detingut l'any 2020 en una de les dues investigacions esmentades anteriorment.Aquest grup criminal repeteix els patrons ja analitzats anteriorment. Es tracta de ciutadans de l'Est que contacten amb persones de la zona per externalitzar tasques com la instal·lació del sistema de cultiu, el lloguer de vehicles o la funció de testaferro. Posteriorment, aquest grup de persones encarregats de la logística s'integren al grup criminal.Segons la investigació, el cultiu efectuat aquí tindria destinació a diversos països europeus a través de testaferros d'origen francès. En aquest sentit, la investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir més persones relacionades amb la distribució de la marihuana.Aquesta matinada, efectius d'investigació juntament amb ordre públic dels mossos han fet les tres entrades i perquisicions a la casa del Catllar on hi havia la plantació i a dos domicilis més a Salou, un on resideix el cap del grup criminal i un on viu el detingut de nacionalitat espanyola encarregat de la part logística.Durant l'entrada a Salou, el líder del grup ha intentant fugir per la finestra però ha pogut ser interceptat i detingut.Pel que fa al material intervingut, els mossos han trobat aproximadament unes 800 plantes de marihuana localitzades en quatre estances diferents de la casa del Catllar i amb estadis de creixement diferents. Això permetia al grup una producció continuada. A la mateixa casa també s'ha intervingut tota la instal·lació pel cultiu, amb il·luminació, aires condicionats i sistema d'eliminació d'olors i també tot el sistema elèctric connectat il·legalment.També a les entrades s'han intervingut uns 4.500 euros en efectiu, ordinadors, terminals de telefonia mòbil, vehicles, munició i altres elements destacats per a la investigació.Els detinguts passaran durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.