Cabra del Camp esterilitzarà els gats del carrer per reduir les colònies

Actualitzada 17/03/2021 a les 12:03

L'Ajuntament de Cabra del Camp ha anunciat que reduirà les colònies de gats ferals controlant-ne la natalitat a través esterilitzacions.

El consistori ha arribat a un acord amb el Centre Veterinari d'Alcover per tal de poder fer aquestes intervencions. L'Associació Mas Animals farà de mediadora de manera que s'agafaran els animals per a procedir a la intervenció i després seran alliberats un altre cop.

L'Ajuntament destinarà 2.000 euros, de manera inicial, al projecte, que es complementa amb la posada en marxa d'altres iniciatives per a cuidar dels gats ferals. En aquest sentit, es destinarà una partida de 1.000 euros a comprar pinso i 1.500 euros més per a despeses de subministraments.

La regidoria de Benestar Animal, que s'ha creat de nou durant aquesta legislatura, comença de zero i no té xifres concretes sobre el nombre de gats ferals que hi ha al terme, però sí que és conscient que cal reduir-ne les colònies.