135 residències de gent gran del Camp de Tarragona i de Lleida rebran calçots des de Valls

És la tercera iniciativa d'aquestes característiques que es porta a terme a partir de la línia d'ajuts que el Departament d'Agricultura ha obert als productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de canals de comercialització de productes peribles com a conseqüència de la crisi de la covid-19. La primera, Gràcies des de Terres de l'Ebre, es va dur a terme el desembre passat i va consistir en la distribució de mandarines a totes les residències de gent gran de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La segona, també des dels productors de l'Ebre, va tenir lloc durant el febrer i es van distribuir més d'11.000 quilos de taronges a les residències de Barcelona.Ara, un grup de productors i productores de calçots de Valls, amb Identificació Geogràfica Protegida (IGP), se suma a la iniciativa oferint a totes les residències de gent gran de Lleida i del Camp de Tarragona, calçots per fer un àpat amb aquest producte tan tradicional i exclusiu del territori. Juntament amb els calçots es facilitaran un parell de propostes de receptes, de fàcil preparació en l'entorn de les residències de gent gran com són els calçots al forn i la crema de calçots.Amb aquesta acció volen agrair als equips de professionals de les residències i en especial a les persones grans que hi viuen (un total de 14.799 persones, entre treballadores i residents de centres del Camp de Tarragona i Lleida) l'esforç i la capacitat per superar dia a dia aquest període tant complex i difícil, a través de l'hortalissa més representativa del territori, el calçot.La iniciativa Gracies des de s'emmarca en la celebració de l'Any Internacional de les Fruites i Verdures, que impulsa l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) aquest 2021. La previsió és que es vagi repetint arreu del territori amb la participació de diferents explotacions agràries locals, productes de temporada (fruita i verdura) i les residències de gent gran d'arreu de Catalunya.