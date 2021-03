S'inicien els treballs per reconstruir la coberta de l'església parroquial de Constantí

El sostre es va ensorrar a finals del mes d'abril de 2018

Actualitzada 16/03/2021 a les 14:51

L'Arquebisbat de Tarragona ha iniciat aquest dimarts els treballs de moviment i col·locació de les encavallades metàl·liques que permetran la reconstrucció de part de la coberta de l'església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí. Aquesta es va ensorrar a finals del mes d'abril de 2018.Les noves encavallades de grans dimensions van recolzades i soldades sobre els suports metàl·lics que ja es van col·locar com a reforç en el mur de maçoneria del temple. El seu transport i moviment s'està duent a terme amb l'ajuda de dues grues de grans dimensions que estan situades a la plaça del Castell del municipi. Està previst que els treballs s'allarguin un parell de dies si no hi ha cap imprevist.Un cop estiguin les encavallades col·locades i soldades es podrà procedir a la reconstrucció de la part de la coberta que es va ensorrar.