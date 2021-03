Reprenen la recerca del windsurfista desaparegut diumenge a Cambrils

L'home va sortir al mar a primera hora del matí i no va tornar a casa

Actualitzada 16/03/2021 a les 08:36

Salvament Marítim, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Creu Roja han reprès aquest dimarts a primera hora del matí la recerca de l'home de 54 anys que va desaparèixer diumenge a Cambrils quan feia windsurf. Aquest va sortir al mar a dos quarts d'onze del matí de la zona de Vilafortuny i no va tornar a casa, per la qual cosa la seva parella va alertar a les autoritats.Diumenge bufava un fort vent de mestral i es creu que podria haver arrossegat el windusrfista mar endins. En les tasques hi participen helicòpters Helimer 221 de Salvament Marítim així com dels Mossos.També s'han mobilitzat embarcacions Punta Mayor i Salvamar Fomalhaut de Salvament Marítim, la LS Calipso i LS Nou de Creu Roja i la patrullera de la Guàrdia Civil Río Martín.