La víctima de l'accident de moto a Tarragona és una veïna russa de Salou de 41 anys

Actualitzada 16/03/2021 a les 08:54

La motorista que va morir aquest dilluns en una sortida de via a la C-31B, al terme municipal de Tarragona, és una dona de 41 anys, nacionalitat russa i veïna de Salou, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).El sinistre es va produir cap a dos quarts de set de la tarda de dilluns al quilòmetre 6 de la citada via. Les causes de l'accident estan sota investigació policial.Arran de la incidència es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'SCT ha indicat que en el que va d'any han mort dotze persones a la xarxa viària interurbana de Catalunya.