La PTP i Pdf.Camp presentaran al·legacions al projecte del tren-tramvia

Actualitzada 16/03/2021 a les 13:53

Aspectes millorables

Tocs d'atenció als alcaldes

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona (Pdf.Camp) presentaran al·legacions al projecte del tren-tramvia que promou la Generalitat al Camp de Tarragona. Segons han explicat aquest dimarts, l'objectiu és «facilitar-ne l'execució perquè tiri endavant», a partir de canvis que la puguin fer més ràpida i més econòmica.Les entitats valoren positivament molts aspectes tècnics però reclamen canvis en el traçat, com allargar el tram de Cambrils fins a l'estació de tren o fent que la connexió amb Tarragona es faci per l'antiga línia de la costa que passa per PortAventura. Paral·lelament, Territori ha allargat el termini per presentar al·legacions fins al 7 de maig.El portaveu de Pdf.Camp, Carlos Montejano, ha valorat que «el tramvia projectat aporta millores al transport públic en capacitat, recorregut, cost energètic, temps de recorregut i durabilitat». En l'opinió de les associacions es tracta d'un projecte «madur», que pot ser licitat el 2022 i que permetria l'arribada al Camp de Tarragona de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), «un operador públic que presta serveis de gran qualitat».Per Montejano, la iniciativa ha de «permetre recuperar un servei eficient de transport públic a Cambrils i Salou» que es va perdre amb l'entrada en funcionament del corredor del mediterrani i així «millorar les paupèrrimes xifres de mobilitat sostenible» a la zona, on el 85% dels trajectes es fan amb vehicle privat. En aquest sentit, el portaveu de la PTP, Daniel Pi, ha comentat que «un tramvia pot portar més gent que tres autobusos», un aspecte que és «un avantatge en un corredor on a l'estiu hi pot haver molta demanda». Així, la Generalitat preveu que quan estigui operatiu el tren-tramvia pugui moure uns 2 milions de persones anuals. Unes estimacions que Pi ha qualificat de «conservadores» perquè considera que se superaran amb escreix.Montejano també ha avalat la tecnologia escollida pel Departament de Territori, que permetrà «estalvi energètic, capacitat, adaptabilitat i accessibilitat». A més, ha trobat positiva la recuperació de l'eix PortAventura-Salou-Cambrils amb un tramvia que també donarà servei a Vila-seca i que el connectarà amb Tarragona i Reus.Per tot plegat, han reclamat que des de les administracions del territori no es posin pals a les rodes a una iniciativa pública que té «una inversió garantida» i que fins i tot podria comptar amb ajuts dels fons Next Generation EU. «Com a alternativa què hi ha? Nebulosa econòmica, de terminis, tecnològica i institucional», ha remarcat Pi.Amb tot, les dues plataformes presentaran al·legacions perquè consideren que hi ha aspectes que es poden millorar. Tenien previst entregar-ne 23 al Departament, però amb la pròrroga del termini fins al 7 de maig no descarten afegir-ne o modificar-ne alguna. No obstant, han remarcat que fan referència a la fase 1 del projecte, que és la que hi ha ara a exposició pública, i han sol·licitat que de cara a les fases 2 i 3 hi hagi un debat més intens entre Govern i l'àmbit local.Pel que fa la primera fase prevista per la Generalitat reclamen que el traçat comenci a l'estació de Cambrils d'Adif -no pas al centre de Cambrils com s'indica en la proposta de Territori- i s'acabi a l'estació de tren de Vila-seca. Per la PTP, això permetria una millor connectivitat per als usuaris.Un cop a Vila-seca, el Govern projecta que els combois passin a circular per la xarxa d'Adif fins a Reus i Tarragona. Una opció que des de les entitats no veuen clara, perquè consideren que la línia està molt congestionada i pot generar problemes tècnics i de freqüències. Per això, reclamen que a l'alçada de PortAventura es recuperi l'antiga línia ferroviària que ara només s'usa per mercaderies per enllaçar amb Tarragona. Això permetria una connexió «més ràpida i més senzilla» a nivell tècnic amb les localitats costaneres. Alhora, la unió entre Tarragona i Vila-seca està garantida per l'actual servei de Rodalies que ja presta Renfe actualment.Pel que fa a la connexió amb Reus des de Vila-seca, la PTP i Pdf.Camp proposen que es faci amb una via independent a la del corredor del mediterrani, i que el traçat vagi a buscar «els punts amb més intermodalitat», com la futura estació de Bellisens. La connexió directa entre Reus i Tarragona, amb un recorregut similar al de la carretera T-11, la Generalitat la preveu per una fase posterior del projecte.En un nivell més tècnic, han remarcat la importància de tres aspectes. D'una banda, que hi hagi via doble a pràcticament tot el recorregut, perquè permetria garantir una freqüència de vagons cada deu minuts. De l'altra, han reivindicat l'ample de via europeu. En les al·legacions assenyalen que l'ample ibèric suposa un cost superior, té més desgast i genera més soroll, entre altres. Finalment, han demanat que les andanes siguin més llargues del previst perquè si cal connectar més vagons al tramvia per guanyar capacitat de transport d'usuaris, es puguin aturar a les estacions sense problemes.Finalment, Pi i Montejano han rebatut algunes crítiques al projecte que en els darrers dies han fet alcaldes com el de Tarragona i Salou. Respecte els dubtes del batlle tarragoní Pau Ricomà sobre la saturació a la línia del corredor mediterrani entre Reus, Vila-seca i Tarragona, hi han estat d'acord. No així amb la proposta que feia l'alcalde de fer servir trens amb hidrogen. «Hidrogenar busos és magnífic, però no té gaire sentit fer-ho en sistemes alimentats per catenària», com en el cas del tren-tramvia, «perquè pots recuperar l'energia de frenada, és més eficient i els vehicles no tenen bateries», fet que els fa més lleugers, ha remarcat Daniel Pi.Precisament sobre les catenàries es va posicionar l'alcalde de Salou, Pere Granados, que ha anunciat que ha presentat al·legacions perquè rebutja que siguin aèries -tal com preveu el projecte- a l'interior del municipi. Per Pi, les catenàries són la millor opció perquè són la «més senzilla i econòmica», però ha reconegut que també poden fer-se soterrades. «És com un carril posat a l'asfalt que només entra en càrrega en el moment que el tramvia li passa per damunt. Amb això aconsegueixes no posar bateries, fa més lleuger el vehicle i es pot recuperar l'energia de frenada», ha explicat. Al seu parer, la decisió final s'hauria de prendre de forma consensuada entre les parts.Finalment, ha comentat que les dues entitats han participat en les sessions sobre el tren-tramvia organitzades per l'Ajuntament de Tarragona. Unes trobades entre l'administració local i experts del món ferroviari que han de servir per presentar noves al·legacions al projecte del tren-tramvia i definir-ne el model. La tercera i última sessió estava prevista per aquest dimarts a la tarda, però s'ha posposat a la setmana que ve un cop el període d'al·legacions s'ha ampliat.