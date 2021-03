L'Escola de Maspujols, de Santa Oliva i l'Institut de Camp Clar, guanyen el concurs de l'ONCE

A Tarragona, han participat 5.085 escolars de 47 centres educatius

L'Escola Maspujols, La Perellada de Santa Oliva, i l'Institut Camp Clar de Tarragona han estats els guanyadors provincials de Tarragona al 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. En l'edició d'enguany s'havien de realitzar cartells, falques de ràdio o espots per fer un ús responsable de les noves tecnologies i no un abús que pot comportar riscos i conseqüències no desitjades.En total han participat 5.085 escolars de 47 centres educatius de Tarragona, sota la coordinació de 58 professionals de la educació. A Catalunya han participat 15.879 escolars de 175 centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional amb 211 professionals de la educació. A tot l'Estat han participat un total de 152.292 estudiants i 2.219 professors de 1.684 centres.El jurat de Tarragona ha valorat de forma especial la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats.