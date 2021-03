Els testaments es mantenen estables el 2020 malgrat estar tres mesos aturats

Els notaris de la província van autoritzar 12.793 documents d'aquestes característiques l'any passat, xifra que suposa un increment del 3%

La xifra de testaments fets durant el 2020 a la província de Tarragona es va estabilitzar respecte al 2019, malgrat que els notaris van estar prop de tres mesos sense tramitar documents que no tinguessin un caràcter d'urgència. Així, l'any passat es van autoritzar 12.793 testaments a Tarragona, mentre que el 2019 van ser 12.409. En un any absolutament marcat per la pandèmia, un increment del 3% de documents d'aquestes característiques suposa un fet notable, tenint en compte la inactivitat durant el confinament total de la passada primavera.

«Durant un temps no podíem treballar gairebé, i només era per urgències», explica Martín Garrido. El delegat de la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya a Tarragona detalla que lluny d'atendre a particulars, «la majoria d'urgències eren d'empreses» que es trobaven en una situació econòmica complicada. Durant l'estat d'alarma, el ministeri de Justícia va limitar l'acció als notaris, que podien anar a hospitals i residències amb comptagotes, fins a mitjan maig. «A partir de llavors ja podíem documentar amb cita prèvia», relata Garrido, pel que les xifres de testaments autoritzats es va anar recuperant durant l'estiu. «Tràmits com aquests no es poden fer de forma presencial, pel que hem arribat a fer servir bates, guants i mascaretes» per fer les gestions de forma segura, explica el delegat. Garrido anima que la gent faci el testament: «El preu ronda els 40 euros, hauríem de fer-ne més dels que en fem».

Amb el lleuger increment malgrat la inactivitat de gairebé un trimestre, Martín Garrido opina que l'afectació de la pandèmia no ha estat especialment pronunciada: «La gent no està més preocupada per si s'ha de morir». Per la seva banda, el també notari Ángel Doblado sí que observa una major relació amb l'afectació de la covid-19, ja que «hi ha hagut una petita pujada i, de fet, la població ha disminuït». En la mateixa línia, Doblado afegeix que «la percepció del risc ha pujat des de l'estiu i ara la gent té la voluntat de deixar les coses arreglades». Tot i així, el notari tarragoní també creu que «potser sí que se n'haurien d'haver fet més, esperava una pujada més gran».

Des del punt de vista del notari local José Manuel Valiente, l'increment d'un 3% de testaments sí que és «força destacable». Valiente compara l'estabilització d'aquest tipus de documents amb el nombre d'hipoteques i altra documentació, que «ha baixat». Valiente coincideix a dir que «quan van reobrir les restriccions, vam notar que vam signar tots els testaments que no havíem fet abans». Quant a la mitjana d'edat de la gent que havia fet el testament el 2020, el notari recorda que «potser sí que hi ha hagut més gent jove».

Pugen les herències

Si més no, els tres notaris consultats coincideixen en la percepció d'una pujada del nombre d'herències tramitades l'any passat, malgrat que les xifres encara no es coneixeran fins d'aquí a uns mesos. «La meva intuïció és que hauran augmentat de forma significativa, ja que hi ha hagut més morts», concreta Martín Garrido. «La gent té sis mesos des de la mort fins que pot fer els tràmits. Ara estem veient reflectida la segona onada», diu Valiente.