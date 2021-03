El complex de BASF a la Canonja absorbeix el 50% de la inversió prevista pel grup a l'Estat el 2021

Actualitzada 16/03/2021 a les 13:18

La multinacional BASF destina al centre de producció de la Canonja el 50% de la inversió prevista a tot l'Estat, que s'eleva a 60 milions d'euros, una xifra «rècord», segons la companyia, que aquest dimarts ha presentat els seus resultats. La inversió servirà per incrementar la capacitat de la planta de propilè en uns volums que el grup ha preferit no desvetllar. S'aprofitarà una parada planificada de manteniment a l'octubre, que suposarà una inversió en actius de 12 milions d'euros. Feia quatre anys que la planta no s'aturava.Un altre projecte estratègic és la tecnologia 5G, ja anunciat al novembre i que, entre vàries aplicacions, permetrà orientar els camions per dins del complex i laberíntic recinte, en una àrea de més de 100 hectàrees.La orientació dels camions mentre circulen per dins del site o la detecció d'equips d'operaris que treballen en obres en cas d'una emergència. Aquests seran alguns dels usos més interessants de la tecnologia 5G. «Serà el primer complex químic de tot Espanya amb una xarxa privada de comunicacions 5G, ja tenim les antenes instal·lades i treballem en les primeres aplicacions d'ús, podrem fer ús de realitat virtual augmentada o els algoritmes de big data», ha explicat el director general de BASF Espanya, Carles Navarro, en roda de premsa telemàtica.La companyia ha presentat els resultats obtinguts el 2020. Les vendes del grup a Espanya van sumar 1.078 milions d'euros. Malgrat superar la barrera dels mil milions, suposa un 15% menys respecte l'exercici de l'any passat -quan es van superar els 1.268 millones de euros. En relació al complex químic de la Canonja, el més gran del grup al sud d'Europa, Navarro ha assegurat que la pandèmia no ha afectat en l'operativa de les plantes. «Hem resistit, ha estat un any relativament normal», declara el director general.Pel que fa als reptes de BASF per aquest 2021, Navarro confia que «serà l'any de recuperació de les vendes». Ha destacat l'increment de la inversió fins als 60 milions d'euros d'inversió als centres de l'estat espanyol, un volum que el director titlla d'«històric» i «de rècord», malgrat l'època d'incertesa. El centre de producció de la Canonja absorbirà el 50% d'aquesta inversió global, com acostuma a ser habitual. En relació a la possibilitat d'atraure major inversió en els pròxims anys, Navarro ha avançat que «el site de Tarragona té un futur prometedor».En l'àmbit de la sostenibilitat, la companyia alemanya treballa en el reciclatge químic, 'Chemcycling' i, en aquesta línia, el director general ha destacat l'onada d'inversions que desencadena aquesta tecnologia i la ubicació «favorable» de Tarragona. «Davant d'alguna intenció futura de crear un centre de processats de residus, Tarragona té totes les cartes», ha assegurat Navarro. També ha valorat positivament l'aposta de la regió per l'hidrogen verd, així com també el recent acord per operar la terminal intermodal de la Boella.