Es diu al nom de Luna de los Ríos Vizcarro

Actualitzada 16/03/2021 a les 11:44

La família de Luna de los Ríos Vizcarro demanen ajuda per tal de localitzar a la menor de 15 anys que va desaparèixer el passat diumenge, 14 de març. La jove no hauria tornat a casa, per la qual cosa demanen difusió per trobar-la. En cas de localitzar-la es pot trucar al 112.En el moment de la desaparició Luna vestia una jaqueta bomber reflectant, una motxilla negra amb el símbol d'Adidas rosa i unes sabatilles Nike. La menor medeix 1,63 metres, és de complexió prima, pèl castany i ulls marrons/verds.L'entitat SOS Desaparecidos ha difós una imatge per tal que si algú la reconeix pugui alertar a les autoritats.