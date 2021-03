Amplien el termini per presentar propostes i al·legacions al nou tren-tramvia del Camp

Territori ho ha decidit per la complexitat i volum de la documentació tècnica dels estudis i les diverses peticions rebudes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha ampliat el termini de la informació pública de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Aquest es complementa amb el que inclou els trams urbans de Cambrils, Tarragona, Reus i altres ramals, actualment en redacció, en el marc de la primera fase de desplegament del nou sistema tramviari.



El 5 de febrer passat, es va publicar l'anunci d'informació pública dels estudis perquè institucions, entitats i particulars interessats poguessin analitzar aquests documents i presentar, si escau, les propostes i al·legacions que considerin oportunes, amb un termini de 30 dies hàbils. Atesa la complexitat i volum de la documentació tècnica dels estudis esmentats i les diverses peticions rebudes, Territori ha acordat ampliar el termini d'informació pública fins al 7 de maig vinent. El DOGC publica avui l' anunci corresponent.El Govern treballa en la configuració ferroviària que esdevindrà del nou corredor Vandellòs-Camp de Tarragona d'Adif i la consegüent desafectació del servei del corredor costaner de via única del tram entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'estació de Salou Port Aventura; així com l'aprofitament del tram entre les estacions de Cambrils i Salou Port Aventura d'aquest corredor.El desplegament del tren-tramvia es farà en tres fases: la primera contempla la implantació del tren-tramvia entre Cambrils, Salou i Vila-seca, i l'arribada a Tarragona i Reus. La segona aborda la penetració urbana a Tarragona i Reus i l'accés a l'estació d'Adif de Cambrils. Mentre que la darrera etapa comprèn l'eix de la T-11, així com el pas per la Canonja, per a completar la xarxa proposada.