Actualitzada 15/03/2021 a les 19:59

Un accident amb tres vehicles implicats ha obligat als serveis d'emergència a tallar l'A-7 al seu pas per Vila-seca, en sentit sud, durant un parell d'hores. Segons ha informat Trànsit a Diari Més, l'accident ha ocorregut a les 17.41 hores al punt quilomètric 1.139, on dos camions i un turisme haurien col·lidit.El SEM ha atès a cinc persones, a una d'elles li han donat l'alta in situ. Pel que fa a les altres quatre, dues han estat traslladades al CAP de Vila-seca amb pronòstic menys greu i dues a l'Hospital Sant Joan de Reus també amb pronòstic menys greu.Al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 unitats del SEM i Bombers.Uns deu minuts abans d'aquest accident, un vehicle ha patit una sortida de via 500 metres més endavant d'on han topat els dos camions i el turisme motiu pel qual la via presentava retencions. En aquest accident no ha resultat ferida cap persona.