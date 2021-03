Situació estable durant el cap de setmana en les dades covid de la demarcació de Tarragona

Salut notifica una defunció i 58 nous casos detectats per PCR o TA

Actualitzada 15/03/2021 a les 12:30

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat una nova defunció procedent d'una residència al Camp de Tarragona. D'aquesta manera la xifra acumulada des de l'inici de la pàndèmia s'eleva a 1.065 morts. A les Terres de l'Ebre la dada total es manté en 172 èxitus.Pel que fa al nombre d'ingressats al territori, hi ha 66 pacients al Camp de Tarragona (+1) i 16 a l'Ebre (+3). Respecte a l'UCI, la xifra es manté en 33 i 5 pacients, respectivament.Al Camp de Tarragona s'han registrat 55 nous casos confirmats per PCR o TA i el total se situa en 36.203 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 2 nous casos i ja són 9.908 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.El risc de rebrot se situa en 78 punts al Camp de Tarragona (+6 punts) i a l'Ebre en 38 (-2). Mentre que la velocitat de propagació del virus, la Rt, es troba en 0,90 al Camp i en 0,73 a l'Ebre.Els caps de setmana el ritme de vacunació disminueix. Al Camp de Tarragona hi ha 49.509 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 17.723 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 17.811 amb primera dosi i 5.806 en segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja una centèsima i se situa en 0,93, després de molts dies a 0,92. En canvi, el risc de rebrot baixa 3 punts, fins a 177, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 199,13 a 194,30. S'han declarat 593 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 532.851. El 4,63% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 18 noves morts i el total és de 21.033 en tota la pandèmia. Hi ha 1.554 pacients ingressats als hospitals, 72 més, i 430 persones a l'UCI, 5 crítics més que fa 24 hores. Hi ha 645.339 vacunats amb la primera dosi (+257) i 244.438 amb la segona (+207).