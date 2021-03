Renoven el parc del CAP del Morell amb un pressupost de 50.000 euros

El projecte era la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2020

L'Ajuntament del Morell ha dut a terme durant les últimes setmanes la remodelació en el parc del CAP del Morell, la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2020. El projecte pressupostat en 50.000 euros tenia com a objectius la instal·lació de més il·luminació, gespa i arbrat, per tal de disposar d'un entorn més segur i agradable a qualsevol hora del dia.Segons detalla el regidor de Parcs i Jardins de l'Ajuntament del Morell, Pere Domingo, «hem perimetrat l'espai i hem creat un camí que va des del mig del parc fins a l'espai per a mascotes, a més d'arranjar les escales d'accés», entre altres. Pel que fa a la jardineria, s'han podat els arbres, se n'han retirat de morts i se n'han plantat de nous. També s'ha instal·lat un nou reg i s'han posat també flors en diferents punts de l'espai.Així mateix, s'han canviat els focus existents i s'han instal·lat set noves torres de llum, a més de nous senyals i mobiliari urbà, com bancs i papereres.