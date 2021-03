L'Espluga de Francolí recupera el consum d'aigua de boca de la xarxa pública

Les analítiques del 9 i 10 de març no han detectat presència de plom ni mercuri

Actualitzada 15/03/2021 a les 21:23

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha anunciat que ja es pot tornar a ingerir aigua de boca de la xarxa pública. El consistori ho ha indicat després de conèixer els resultats de les analítiques d'aigua dels dies 9 i 10 de març, que no han detectat presència ni de plom ni de mercuri. Els resultats s'han conegut de manera avançada a l'espera de tenir-los en format d'informe. L'Ajuntament preveu fer públics els resultats de totes les proves d'aquest episodi. Alhora recorda que l'aigua emmagatzemada en dipòsits o cisternes no és apta per a ingerir, per la qual cosa, recomana buidar-los i tornar-los a omplir amb aigua nova, o bé utilitzar l'aigua en usos domèstics a excepció del consum.