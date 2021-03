L'Albiol fa un nou pas endavant per a la instal·lació de càmeres de vigilància al municipi

El ple ja ha iniciat el procediment de contractació per executar aquest projecte que tindrà un import de 58.000 euros

Actualitzada 15/03/2021 a les 10:51

El ple de l'Ajuntament de l'Albiol ha aprovat, de manera inicial, el projecte d'obres per instal·lar un sistema de videovigilància a les Masies Catalanes. Aquest projecte, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp, té un import de més de 58.000 euros i servirà per augmentar la seguretat i reduir les conductes incíviques als nuclis de la localitat.Aquesta és una actuació que està subvencionada pel Pla d'Acció Municipal 2020 (PAM) de la Diputació de Tarragona. A més a més, ja s'ha signat un conveni amb el Departament d'Interior perquè els Mossos d'Esquadra tinguin accés al servei de lectura de les matrícules dels vehicles que accedeixin al municipi.D'altra banda, en la mateixa sessió plenària s'ha aprovat iniciar el procés d'adjudicació d'aquest projecte. El concurs conté les condicions tècniques necessàries per a la seva licitació, perquè es pugui dur a terme l'obra civil, instal·lar les càmeres i fer la connexió amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que serà on, finalment, rebran les imatges que gravaran les càmeres de videovigilància.