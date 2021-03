El BIOCOMSC alerta que la Catalunya Central i Lleida «no milloren les xifres des de fa setmanes»

«Des de principis de febrer no hi ha millora a la Catalunya Central, amb una Rt totalment estancada aproximadament en l'1», ha apuntat el BIOCOMSC. «La situació a la regió sanitària de Lleida és semblant des de fa una setmanes, amb un petit repunt els darrers dies que esperem que no es consolidi», ha continuat el grup de recerca de la UPC, que com a contrast situa les regions sanitàries de Girona i Tarragona «que continuen la seva lenta millora». «Mateixes mesures en llocs diferents tenen efectes diferents. És una constant de l'epidèmia», ha corroborat el BIOCOMSC, que ha posat sobre la taula factors «socioeconòmics, de geografia humana, d'històric d'immunitat i de possible estacionalitat».«De fet, les diferències no són particularment grans a Catalunya però, acumulades durant mesos, fan que la situació sigui molt diferent en aquests moments segons la comarca. Ara a l'espera de veure com la relaxació afecta aquestes zones», ha conclòs el Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC.