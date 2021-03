Busquen al mar un windsurfista que va sortir de Cambrils aquest diumenge al matí

Actualitzada 15/03/2021 a les 13:01

Aquest dilluns al matí s'han reprès les tasques de recerca d'un windsurfista de 54 anys del qual no es tenen notícies des que va sortir al mar diumenge a dos quarts d'onze del matí de la zona de Vilafortuny, a Cambrils. La parella del desaparegut va avisar els serveis d'emergències al voltant de les cinc de la tarda perquè encara no havia tornat. Llavors es va activar l'operatiu de recerca marítim i aeri, coordinat per Salvament Marítim que es va haver de retirar durant la nit. A la zona bufava aquest diumenge fort vent de mestral, que podria haver arrossegat el windusrfista mar endins. En les tasques hi participen helicòpters Helimer 221 de Salvament Marítim així com dels Mossos.