Altafulla escull els noms de dona que donaran el nom a dos carrers i dos passatges

Es tracta de Pepita Farreras, Neus Català, Paquita Sendra i Maria Porter

Actualitzada 15/03/2021 a les 09:50

Pepita Farreras, Neus Català, Paquita Sendra i Maria Porter seran els noms de dos carrers i dos pasatges d'Altafulla. Els veïns del municipi costaner han estat els encarregats de triar-los en una enquesta ciutadana impulsada per les regidories de Polítiques de Gènere i Via Pública. En la votació hi van participar unes 500 persones que van poder escollir entre 10 noms possibles, tots ells de dones rellevants en la vida social d'Altafulla i destacades de la cultura catalana.Les quatre noms van ser anunciats diumenge per la coalcaldesa Alba Muntadas en el darrer acte del programa del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

L'Ajuntament es guardarà la resta de noms proposats i que no van resultar escollits per a carrers nous que es puguin construir en el futur. Aquests noms són Maria Baldó, Marta Ribas, Antonia Coscojuela, Montserrat Roig, Amparo Araque i Maria Alonso.



D'altra banda, també s'ha posat el nom de Faustina a un altre passatge, proper a l'Ajuntament. En aquest cas, sense votació popular, i que respon a l'esposa de Caius Valerius Avitus, amfitrions de la Vil·la romana dels Munts.