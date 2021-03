La demarcació de Tarragona registra 6 nous ingressats i dues defuncions per covid

El Camp de Tarragona suma un nou pacient a les UCI mentre que l'Ebre es manté amb 5 pacients

Actualitzada 14/03/2021 a les 10:48

La demarcació de Tarragona registra 6 nous ingressats als hospitals del territori i dues defuncions per coronavirus segons les últimes dades atorgades pel Departament de Salut. Tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre s'ha registrat una defunció, les dues han estat per part de la població a les residències dels territoris.El Camp de Tarragona registra 4 nous ingressats al territori i ja en suma un total de 65 i 33 a les UCI, un més respecte a les anteriors dades. A l'Ebre s'han registrat dos nous pacients als hospitals per covid i ja acumulen 15 mentre que les UCI del territori es mantenen amb 5 ingressats.El risc de rebrot de la demarcació es manté en risc Moderat, amb 72 punts al Camp i 40 a l'Ebre, però els casos positius per coronavirus segueixen augmentant. Al Camp de Tarragona s'han registrat 47 nous casos confirmats i se sumen als 36.148 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 4 nous casos i ja són 9.906 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona s'han administrat 227 primeres dosis i 22 segones dosis, acumulant un total de 49.490 persones que han començat el procés de vacunació i 17.712 persones han rebut totes dues dosis. A l'Ebre s'han administrat 18 primeres dosis i 22 segones dosis que sumen un total de 17.813 administracions de la primera dosi i 5.803 de la segona dosi.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, i el risc de rebrot baixa 5 punts, fins a 180, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 204,04 a 199,13. S'han declarat 970 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 532.258. El 4,51% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 15 noves morts i el total és de 21.015 en tota la pandèmia. Hi ha 1.482 pacients ingressats als hospitals, 56 més, i 425 persones a l'UCI, 6 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 645.082 vacunats amb la primera dosi (+3.477) i 244.231 amb la segona (+1.982).