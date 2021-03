Es cremen 2.000 metres de vegetació i una caseta d'eines a l'AP-7, prop de la sortida al Port de Tarragona

Els Bombers han actuat a més punts de la demarcació, en una jornada marcada pel perill de risc moderat d'incendi forestal marcat pels Agents Rurals

Actualitzada 14/03/2021 a les 18:09

Es cremen 2.000 metres de vegetació i una caseta d'eines a l'AP-7, prop de la sortida cap al port de Tarragona. Els fets han tingut lloc durant el migdia d'aquest diumenge i els Bombers de la Generalitat han actuat amb 4 dotacions per controlar l'incendi. El foc ha cremat canyes i una caseta d'eines, però ningú ha resultat ferit.Els Bombers també han actuat a altres punts de la demarcació de Tarragona, en una jornada de diumenge marcada per l'avís dels Agents Rurals pel perill moderat d'incendi forestal a tota la demarcació.A les 12:33 del matí d'aquest diumenge els Bombers han actuat en una crema controlada en un camp prop del polígon industrial de Cambrils de forma preventiva. Els Bombers també han actuat a la Selva del Camp a les 16:13 amb una dotació en un petit incendi de canyes que ha consumit 15 metres lineals a la vora d'una carretera.A les Terres de l'Ebre també han actuat els Bombers amb una dotació per apagar un incendi que s'havia originat en uns xiprers d'una casa de l'Ametlla de Mar. A les 14:53 l'espurna d'una barbacoa ha provocat que els arbres cremessin, però no s'ha registrat cap ferit.