No es tem que l'incendi acabi afectant a cap dels altres establiments propers ni al complex petroquímic

Actualitzada 14/03/2021 a les 19:36

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi d'una nau industrial a la Canonja, concretament en una nau al carrer dels Campsrodons. El cos ha rebut l'avís al voltant d'un quart de set del vespre i s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb nou dotacions.El foc s'ha escampat ràpidament perquè dins de la nau hi havia palla i llenya. Els efectius han muntat dues línies d'aigua per apagar les flames des de l'exterior i tenen l'incendi controlat. La nau crema per dins i per fora, però segons informen els Bombers, no es tem que l'incendi acabi afectant cap dels altres establiments propers ni al complex petroquímic.