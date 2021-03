Detingut un home a Cunit per treure 16.000 euros d'entitats bancàries fent-se passar per cinc persones diferents

L'individu podia utilitzar tot tipus de complements per semblar-se a les fotos dels DNI de les víctimes

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un home de 38 anys a Cunit per treure 16.000 euros de diferents entitats bancàries fent-se passar per cinc persones diferents. Per aconseguir-ho, en algunes ocasions utilitzava diferents complements com ulleres per semblar-se a les fotos dels DNI de les víctimes i sumat a l'ús obligatori de la mascareta va poder enganyar els treballadors dels bancs, d'on retirava fins a 2.000 euros en cada ocasió. En total, el detingut –de 38 anys i veí de Calafell- va treure diners des de sucursals de l'Alt Penedès, Tarragonès, Baix Llobregat i Segrià. L'home està acusat de 14 delictes d'estafa, 14 falsificacions documentals i receptació.Durant el mes de febrer, els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que un individu treia diners en aquestes sucursals identificant-se amb el DNI de persones que havien denunciat la desaparició del document. En iniciar la investigació, van comprovar a través de les càmeres de seguretat com el mateix individu havia fet diverses retirades d'efectiu en diversos punts del territori. En tots aquests casos, el detingut tenia una aparença molt similar a l'investigat.D'altra banda, durant la investigació es van poder recuperar tres dels documents d'identitat que utilitzava i això va permetre acreditar que l'investigat cometia de forma continuada un delicte de receptació. Els documents utilitzats provenien de furts i robatoris comesos a l'àrea metropolitana de Barcelona.Finalment, l'home va ser detingut el dilluns passat i després de passat a disposició judicial el dijous al Jutjat d'instrucció número 2 del Vendrell va quedar en llibertat amb càrrecs. Els Mossos investiguen si podria estar relacionat amb altres estafes de territori.