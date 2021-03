Cremen 8.000 m2 en un incendi de sotabosc a Montbrió del Camp

Els Bombers també actuen a Tarragona per apagar un petit incendi a un sofà

Actualitzada 14/03/2021 a les 11:04

Els Bombers de la Generalitat actuen a Montbrió del Camp per extingir un incendi que ha cremat 8.000m2 de sotabosc. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 5:35 de la matinada d'aquest diumenge alertant d'un petit incendi en una zona de sotabosc entre Montbrió del Camp i Riudecanyes, i van acudir amb dues dotacions per extingir l'incendi.Els Bombers també van actuar a Tarragona, concretament a la rambla de Ponent situada al barri de Campclar per apagar un petit incendi provocat a un sofà. Segons informen els Bombers, van rebre un avís a les 00:05 de la matinada d'aquest diumenge on un veí avisava que uns vàndals estaven cremant un sofà al carrer. Els Bombers van acudir amb una dotació per apagar l'incendi que va cremar el sofà completament.